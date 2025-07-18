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18 июля 2025, 11:14

Депутата от ОПЗЖ из Винницкой области обвиняют в уклонении от военной службы и мошенничестве

18 июля 2025, 11:14
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фото: ГБР
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Правоохранители завершили еще одно расследование по уклонению от военной службы действующего депутата Винницкого областного совета от ОПЗЖ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, мужчина служил в ВСУ, но только "на бумаге". С июля по ноябрь 2022 он должен был проходить службу в Чернигове, однако фактически находился дома в городе Тульчин Винницкой области. В этот период он безосновательно получил военные выплаты на сумму 209 тысяч. гривен.

Впоследствии, уже после разоблачения первого факта уклонения от службы, он перевелся в батальон территориальной обороны Винницкой области, где до мая 2023 числился стрелком.

"Несмотря на то, что первое производство уже находилось в суде, депутат не сделал выводов и продолжил избегать службы, снова оставаясь дома в Тульчине. С ноября 2022 года по май 2023 года ему было незаконно начислено еще почти 200 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Таким образом, он не только дважды фактически не появлялся в воинской части, но и незаконно получил около 400 тыс. человек. грн зарплаты.

Депутата обвиняют в уклонении от военной службы и мошенничестве (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области депутат городского совета пытался подраться с работником ТЦК.

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