Депутата от ОПЗЖ из Винницкой области обвиняют в уклонении от военной службы и мошенничестве

фото: ГБР

Правоохранители завершили еще одно расследование по уклонению от военной службы действующего депутата Винницкого областного совета от ОПЗЖ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, мужчина служил в ВСУ, но только "на бумаге". С июля по ноябрь 2022 он должен был проходить службу в Чернигове, однако фактически находился дома в городе Тульчин Винницкой области. В этот период он безосновательно получил военные выплаты на сумму 209 тысяч. гривен.

Впоследствии, уже после разоблачения первого факта уклонения от службы, он перевелся в батальон территориальной обороны Винницкой области, где до мая 2023 числился стрелком.

"Несмотря на то, что первое производство уже находилось в суде, депутат не сделал выводов и продолжил избегать службы, снова оставаясь дома в Тульчине. С ноября 2022 года по май 2023 года ему было незаконно начислено еще почти 200 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Таким образом, он не только дважды фактически не появлялся в воинской части, но и незаконно получил около 400 тыс. человек. грн зарплаты.

Депутата обвиняют в уклонении от военной службы и мошенничестве (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области депутат городского совета пытался подраться с работником ТЦК.