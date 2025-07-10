На Закарпатье будут судить предпринимателя, не уплатившего почти 4 млн грн налогов

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении учредителя одного из обществ, умышленно уклонившегося от уплаты налогов в значительных размерах. Компания специализируется на строительстве многоквартирных домов и выполнении ремонтных работ.

Следствием установлено, что обвиняемый оказывал владельцам квартир услуги по чистовым ремонтам. Однако средства, полученные за услуги, не указывали в декларации о доходах. Это привело к уклонению от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в размере около 3,7 млн. грн.

"Сотрудники Бюро сообщили учредителю предприятия о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье застройщика заставили возместить более 4 млн грн налогов.