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10 июля 2025, 16:19

На Закарпатье будут судить предпринимателя, не уплатившего почти 4 млн грн налогов

10 июля 2025, 16:19
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фото: Бюро экономической безопасности
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Фигурант уклонился от уплаты 3,7 млн. грн. налогов на ремонтных работах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении учредителя одного из обществ, умышленно уклонившегося от уплаты налогов в значительных размерах. Компания специализируется на строительстве многоквартирных домов и выполнении ремонтных работ.

Следствием установлено, что обвиняемый оказывал владельцам квартир услуги по чистовым ремонтам. Однако средства, полученные за услуги, не указывали в декларации о доходах. Это привело к уклонению от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в размере около 3,7 млн. грн.

"Сотрудники Бюро сообщили учредителю предприятия о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье застройщика заставили возместить более 4 млн грн налогов.

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