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18 июля 2025, 14:41

Где будет жара до +35 градусов, а где дожди с грозами: синоптик дала прогноз погоды на выходные

18 июля 2025, 14:41
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 19-20 июля

Как передает RegioNews, об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, 19 июля грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере.

В ближайшую ночь также дождливое чудо возможно в центре и в восточной части.

Южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе.

Температура воздуха в западных областях составит умеренные +20…+24 градуса, на севере +24…+26 градусов, в центральной части +25…+28 градусов, в восточных областях и Харьковщине ожидается +26…+27, а в Луганской и Донбассе температура воздуха поднимется до +35. В южной части ожидается +27…+30 градусов, в Запорожье и в степной части Крыма будет +31…+34 градуса.

В воскресенье, 20 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье возможен дождь на Луганщине. Температура воздуха 20 июля как-то особо не изменится по сравнению с субботой.

"С воскресенья столбики термометров начнут подниматься, в понедельник в большинстве областей Украины - скачок в жару, кроме западных областей, где во вторник, наоборот, будет прохладно", - подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, Украину накроют ливни и грозы.

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