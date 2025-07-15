Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

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Дожди с грозами пройдут завтра в западных областях, а также в Житомирской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра возможны сильные ливни, шквалы и град. В Киеве 18-19 июля вероятны сильные ливни и понижение температуры воздуха до +18…+22 градусов.

На остальной территории Украины будет сухо и жарко. В среду температура воздуха будет составлять в течение дня на юге, востоке Украины и Днепропетровщине +30…+36 градусов.

В северных областях ожидается +28…+30 градусов.

В большинстве центральных столбики термометров покажут +27…+31 градус.

В западных областях будет прохладнее, днем +22…+27 градусов.

Ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето-2025.