Во Львове стоянка ушла под воду из-за сильного ливня
Из-за интенсивного ливня на улице Трускавецкой во Львове подтопило автостоянку — все припаркованные там автомобили оказались под водой. Вода затопила проезжую часть, усложняя движение транспорта
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Кроме Трускавецкой подтопление зафиксировано на улицах Кульпарковской и Авиационной, а также в селе Сокольники возле жилого комплекса "Континент". Там также затоплены парковки и местные дороги.
Из-за ливня протекающая поблизости речка Зубра вышла из берегов, что повлекло за собой подтопление дорог и территорий.
Аварийные бригады работают на местах подтоплений, ликвидируя последствия непогоды.
Водителей призывают воздержаться от поездок по этим участкам, а жителей — быть максимально осторожными.
Напомним, 10 июля синоптики прогнозируют сильные дожди в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.