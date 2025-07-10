Во Львове стоянка ушла под воду из-за сильного ливня

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Из-за интенсивного ливня на улице Трускавецкой во Львове подтопило автостоянку — все припаркованные там автомобили оказались под водой. Вода затопила проезжую часть, усложняя движение транспорта

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Кроме Трускавецкой подтопление зафиксировано на улицах Кульпарковской и Авиационной, а также в селе Сокольники возле жилого комплекса "Континент". Там также затоплены парковки и местные дороги.

Из-за ливня протекающая поблизости речка Зубра вышла из берегов, что повлекло за собой подтопление дорог и территорий.

Аварийные бригады работают на местах подтоплений, ликвидируя последствия непогоды.

Водителей призывают воздержаться от поездок по этим участкам, а жителей — быть максимально осторожными.

Напомним, 10 июля синоптики прогнозируют сильные дожди в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях.