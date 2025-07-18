Штормовое предупреждение: Украину накроют ливни и грозы

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В пятницу, 18 июля, Украину накроют ливни, грозы и шквальный ветер — объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС

передает RegioNews.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются сильные ливни. Установлен оранжевый уровень опасности (II уровень). Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях, осложнениях движения транспорта, перебоях в работе коммунальных и энергетических служб.

В горных районах Львовской, Ивано-Франковской областей и Буковины из-за значительных осадков существует угроза формирования селевых потоков и оползней. Также действует оранжевый уровень опасности.

В Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем Житомирской области прогнозируются значительные дожди.

Кроме того, грозы ожидаются по всей территории Украины, за исключением западных областей: ночью – в юго-западной части, днем – на большинстве территории страны Местами возможны град и шквалы ветра 15–20 м/с.

Непогода может повлечь за собой перебои в работе транспорта, коммунального хозяйства и энергетических сетей, отмечают специалисты.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала, что 18 июля в Украине ожидается жара до +32 градусов , а иногда возможны грозы.