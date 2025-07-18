Бойцы бригады "Гарт" показали, как уничтожают врага на Харьковщине
Военнослужащие Госпогранслужбы продолжают выполнение боевых задач на севере Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В частности, на Волчанском направлении бойцы бригады "Гарт" обнаружили и уничтожили замаскированную пушку противника, два автомобиля, которые подвозили на вражеские позиции личный состав, боекомплекты и другие материальные средства. Также пограничники обезвредили 11 окупантов.
Напомним, в Харьковской области бригада "Месть" уничтожила танки оккупантов.
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