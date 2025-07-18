Туберкулез в Украине: более 900 новых больных только за июнь

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В июне в Украине зарегистрировано 1306 человек с диагнозом туберкулез. Среди них: 962 – новые случаи заболевания, 282 – пациенты с рецидивом; 62 – другие случаи, в частности восстановление лечения после перерыва или неудачная терапия

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Среди 1 253 новых случаев туберкулеза у 1 164 пациентов была диагностирована легочная форма болезни, в то время как у 89 — внелегочная.

По статье среди зарегистрированных случаев: 903 мужчин и 350 женщин

По определению Минздрава, новым случаем туберкулеза считается больной, ранее не проходивший лечение или лечившийся менее месяца.

Новый эпизод охватывает не только новых пациентов, но и тех, у кого произошел рецидив или история предыдущего лечения неизвестна.

Справка: Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Mycobacterium tuberculosis, которая чаще всего поражает легкие, но может поражать и другие органы и системы организма.

Заболевание передается воздушным путем – во время кашля, чихания, разговора с человеком, выделяющим микобактерии туберкулеза.

Напомним, в Украине три больницы в Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областях используют искусственный интеллект для диагностики туберкулеза.