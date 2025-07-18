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18 липня 2025, 13:26

Україна отримала 70 тисяч доз вакцини для захисту дітей від п'яти хвороб

18 липня 2025, 13:26
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Україна отримала 70 000 доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка забезпечує захист одразу від п'яти інфекцій. Щеплення можна зробити безоплатно у державних або приватних медзакладах

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що препарат розподілять по регіонах і використовуватимуть для безоплатного щеплення дітей згідно з національним Календарем профілактичних щеплень.

Вакцина дозволяє захистити дитину від:

  • Дифтерії — вражає нервову систему, може спричинити параліч та зупинку дихання;
  • Правця — викликає сильні судоми, може призвести до смерті;
  • Кашлюку — небезпечний для немовлят, супроводжується важким спазматичним кашлем;
  • Гепатиту B — може призвести до цирозу чи раку печінки;
  • Гемофільної інфекції типу b — спричиняє менінгіт, пневмонію, отит та інші ускладнення.

Щеплення можна зробити безоплатно у державних або приватних медзакладах, що мають контракт із НСЗУ.

Фахівці радять батькам звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб перевірити статус щеплень та надолужити пропущені дози.

Нагадаємо, в травні Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B.

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