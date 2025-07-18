Україна отримала 70 тисяч доз вакцини для захисту дітей від п'яти хвороб
Україна отримала 70 000 доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка забезпечує захист одразу від п'яти інфекцій. Щеплення можна зробити безоплатно у державних або приватних медзакладах
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
Зазначається, що препарат розподілять по регіонах і використовуватимуть для безоплатного щеплення дітей згідно з національним Календарем профілактичних щеплень.
Вакцина дозволяє захистити дитину від:
- Дифтерії — вражає нервову систему, може спричинити параліч та зупинку дихання;
- Правця — викликає сильні судоми, може призвести до смерті;
- Кашлюку — небезпечний для немовлят, супроводжується важким спазматичним кашлем;
- Гепатиту B — може призвести до цирозу чи раку печінки;
- Гемофільної інфекції типу b — спричиняє менінгіт, пневмонію, отит та інші ускладнення.
Щеплення можна зробити безоплатно у державних або приватних медзакладах, що мають контракт із НСЗУ.
Фахівці радять батькам звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб перевірити статус щеплень та надолужити пропущені дози.
Нагадаємо, в травні Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B.