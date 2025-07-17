Завтра в Украине ожидается жара до +32 градусов, а иногда возможны грозы
Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 18 июля
Как передает RegioNews, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, на западе завтра столбики термометров покажут +17…+23 градуса. На севере ожидается +23…+27 градусов.
В центральных регионах температура воздуха будет колебаться от +17 до +32 градусов.
На востоке ожидается +27…+35.
На юге температура воздуха прогреется до +28…+32 градусов.
Дожди с грозами пройдут во всех регионах, кроме юга.
В Киеве завтра днем ожидается около 20 градусов. Местами дожди с грозами.
Напомним, 17 июля в Украине объявлен желтый уровень опасности.
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