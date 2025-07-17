Завтра в Украине ожидается жара до +32 градусов, а иногда возможны грозы

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, на западе завтра столбики термометров покажут +17…+23 градуса. На севере ожидается +23…+27 градусов.

В центральных регионах температура воздуха будет колебаться от +17 до +32 градусов.

На востоке ожидается +27…+35.

На юге температура воздуха прогреется до +28…+32 градусов.

Дожди с грозами пройдут во всех регионах, кроме юга.

В Киеве завтра днем ожидается около 20 градусов. Местами дожди с грозами.

Напомним, 17 июля в Украине объявлен желтый уровень опасности.