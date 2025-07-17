Завтра в Україні очікується спека до +32 градусів, а подекуди можливі грози
Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на п’ятницю, 18 липня
Як передає RegioNews, про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
За її словами, на заході завтра стовпчики термометрів покажуть +17…+23 градуси. На півночі очікується +23…+27 градусів.
У центральних регіонах температура повітря коливатиметься від +17 до +32 градусів.
На сході очікується +27…+35.
На півдні температура повітря прогріється до +28…+32 градусів.
Дощі з грозами пройдуться в усіх регіонах, окрім півдня.
У Києві завтра вдень очікується близько +20 градусів. Місцями дощі із грозами.
Нагадаємо, 17 липня в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки.
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