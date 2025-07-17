Грозы, град и шквалы – в Украине объявлен желтый уровень опасности

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Сегодня, 17 июля, в Украине прогнозируются опасные метеорологические явления. Утром и днем сильные дожди с грозами ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,

передает RegioNews.

В большинстве северных и центральных областей, а также в южной части страны и Харьковской области днем возможны грозы, местами — град и шквалы ветра 15–20 м/с.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать трудности движения транспорта.

Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето-2025.