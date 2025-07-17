Стало известно, что за самолет киевляне видели в небе над столицей
Компания ANTONOV обнародовала кадры взлета легендарного транспортного самолета Ан-124, прошедшего капитальную модернизацию и 11 июля перемещенного в Германию
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на прессслужбу компании.
Самолет, изготовленный в 1994 году, имеет более 21 000 летных часов и более 5 500 полетов. Работы по его глубокой модернизации продолжались с 2021 года.
Основная цель проекта – заменить комплектующие российского производства современными западными и украинскими аналогами.
Из-за полномасштабной войны с Россией в 2022 году модернизация была частично приостановлена, а самолет находился в разобранном состоянии.
"Релокация "Руслана" стала не просто техническим решением, а символом устойчивости, профессионализма и единства украинских авиастроителей. Усовершенствованный "Руслан" продолжит летать и служить Украине уже на международном направлении", - отметили в компании.
Видео полета самолета можно просмотреть по ссылке.
Напомним, 11 июля в небе над Киевом был замечен неизвестный самолет.