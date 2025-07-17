скриншот с видео

Компания ANTONOV обнародовала кадры взлета легендарного транспортного самолета Ан-124, прошедшего капитальную модернизацию и 11 июля перемещенного в Германию

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на прессслужбу компании.

Самолет, изготовленный в 1994 году, имеет более 21 000 летных часов и более 5 500 полетов. Работы по его глубокой модернизации продолжались с 2021 года.

Основная цель проекта – заменить комплектующие российского производства современными западными и украинскими аналогами.

Из-за полномасштабной войны с Россией в 2022 году модернизация была частично приостановлена, а самолет находился в разобранном состоянии.

"Релокация "Руслана" стала не просто техническим решением, а символом устойчивости, профессионализма и единства украинских авиастроителей. Усовершенствованный "Руслан" продолжит летать и служить Украине уже на международном направлении", - отметили в компании.

Видео полета самолета можно просмотреть по ссылке.

Напомним, 11 июля в небе над Киевом был замечен неизвестный самолет.