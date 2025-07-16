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16 июля 2025, 15:03

Украинцы 60+ теперь могут служить в ВСУ по контракту: принят закон

16 июля 2025, 15:03
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фото: из открытых источников
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Верховная Рада приняла закон о контрактной службе для граждан старше 60 лет. Для таких контрактников установлен испытательный срок в 2 месяца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Отмечается, теперь лица старше 60 лет, которые прошли обследование военно-врачебной комиссией и признаны годными, будут иметь возможность заключать контракт для прохождения военной службы во время военного положения. Это станет возможным при получении письменного согласия командира воинской части и одобрения Генштаба ВСУ или соответствующего уполномоченного органа.

Для таких контрактников установлен испытательный срок в 2 месяца, после которого возможно досрочное расторжение контракта из-за несоответствия требованиям службы.

Максимальный возраст службы на службе не ограничивается.

Срок контракта для военнослужащих 60+ составляет год с возможностью продления на тот же срок.

Напомним, в Украине уже действуют контракты для граждан 18-24 лет, желающих присоединиться к ВСУ. После подписания контракта они получают дополнительные выплаты, а также право оформления льготной ипотеки с нулевой ставкой и право свободного выезда за границу.

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