08:56  16 июля
Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове
05:05  16 июля
На Харьковщине мужчина убил своего пасынка
01:25  16 июля
В Сумах маршрутка сбила велосипедиста
UA | RU
UA | RU
Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
16 июля 2025, 08:29

Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента

16 июля 2025, 08:29
Читайте також українською мовою
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
фото: Pari Dukovic/National Portrait Gallery
Читайте також
українською мовою

Многие называют президента России Владимира Путина выдающимся геополитическим стратегом, намекая, что он может переиграть всех на свете. Свежее выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа свидетельствует о том, что Путин обыграл своего главного врага – самого себя.

Почему Трамп совершил такой крутой поворот

Начнем, собственно, с заявлений Трампа. Эти заявления, с одной стороны, простые и понятные, а с другой — откровенно шокирующие. Потому что то, что президент Соединенных Штатов Америки поддерживает Украину и готов предоставить ей ту или иную номенклатуру вооружения — до января 2025 года было для нас вполне привычной ситуацией. Но то, что этого президента зовут Дональд Трамп...

А между тем Трамп сказал именно такие слова. И то, что Украина получит оружие, не только оборонительного характера. И то, что он поддерживает Украину, стремящуюся к восстановлению мира. И то, что Владимир Путин его обманывает. И еще многое другое.

К примеру, о том, что через 50 дней на партнеров Российской Федерации будут наложены новые вторичные санкции, собственно, тарифы в размере 100%. Точнее, если говорить строго, эти санкции будут наложены в случае, когда россияне не остановятся и не прекратят войну – но мы понимаем, что этого не произойдет. Так что через 50 дней…

Кстати, а почему мы должны верить Дональду Трампу, который уже давал России несколько раз по несколько недель? Да потому, что во-первых, мы увидели Иран, которому Соединенные Штаты тоже давали конкретные сроки под конкретные действия. И как раз по истечении этого срока мир увидел ту самую "12-дневную войну" Израиля, апофеозом которой был удар американских стратегических бомбардировщиков B-2 по трем ядерным объектам Исламской Республики.

Мелания и Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Но атака несколько изменила в мировоззрении Дональда Трампа. Мы можем вспоминать много разных факторов, больших и маленьких, вплоть до признания самого Трампа, как на него повлияла жена (что, кстати, не является чем-то уникальным в истории). Но нигде правды – атака на Иран изменила мир и Соединенные Штаты. Изменила отношение американских властей к своей силе и возможности ее использования. Вашингтон продемонстрировал – и себе, и миру – что он может действовать жестко и эффективно.

Конечно, Россия – это не Иран. И точечными ударами по нескольким объектам войну не остановить. Даже если этот объект – бункер, в котором прячется Владимир Путин. Но важно не следствие ударов, а сам факт их, самая готовность Соединенных Штатов Америки к резким действиям.

Именно поэтому сейчас, после иранского кейса, к словам Дональда Трампа следует относиться несколько иначе, чем раньше. Ибо он – попробовал роль мирового жандарма. И ему, похоже, эта роль понравилась. Причем как это покажется кому-то парадоксальным, именно этот удар приблизил Трампа к Нобелевской премии мира.

Но есть еще один фактор и еще один политик, приложившийся к такому радикально-кардинальному изменению риторики хозяина Белого дома. Это известный политик, президент одной из воюющих стран, и зовут его Владимир. Владимир Путин.

В чем главная ошибка Путина

Россияне в общем-то, Кремль в частности и конкретно сам Путин неоднократно были пойманы на том, что они в принципе не понимают такого понятия, как компромисс. А когда их оппоненты или вообще персонажи, общающиеся с ними в тех или иных вопросах, проявляют свою готовность к компромиссу – россияне (и Путин здесь просто эталонный пример русской натуры, "загадочной русской души") воспринимают это как слабость. Не как мудрость, не как стратегическое видение ситуации, а готовность капитулировать.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Именно поэтому Путин и играл все это время, с момента инаугурации Трампа, у некоего классического русского бандита, пытающегося "развести лоха", извините за сленг. "Лохом" он, конечно, считал именно Дональда Трампа. Все те шаги и сигналы, которые – на недовольство Украины – Трамп посылал Путину, тот воспринимал именно как слабость и готовность к капитуляции, то есть отказ от поддержки нашего государства.

Более того. Путин не просто демонстрировал свое превосходство и превосходство над американским коллегой – он еще и откровенно стегался с него, заявляя на публике о том, что, мол, надо бы переговорить с Трампом, потому что, мол, обидится. Если вы видели российские криминальные сериалы 90-00-х, то вы видели там эту модель поведения, модель издевательства над оппонентом.

А потом была еще и та атака на Украину, на Киев, сразу после последнего разговора с Трампом. И тут уже американского президента, будем называть вещи своими именами, задело на личном уровне. Он понял, что из него делают всепланетное посмешище. Из него, этого самоуверенного, тщеславного босса. И кто? Региональный лидер, прячущийся в бункер. Даже не обладатель Китая, которого Трамп готов признавать равным себе.

Зачем на публику выпустили Медведева

Тут Путин обыграл сам себя. Решив, что он сможет безлимитно издеваться с Трампа. А уже через полгода выяснилось, что – не сможет. Что у каждого есть тот "болевой порог", за которым – уже совсем другая реакция. И другие последствия.

Кстати, уже есть первый сигнал о том, что в Москве поняли, до чего доигрались. Это слова Дмитрия Медведева. Как мы знаем, этот алкохолоп Путина в своем Telegram-канале частенько отмечается резкими заявлениями – за которыми ничего не стоит. Вспомним только его ядерные пугалки. А тут он говорит, что в России заявление Трампа просто "не заметили". Подходя к словам Медведева с традиционным шифровальным ключом, мы видим что? Мы видим, что российские власти обеспокоены, если не напуганы заявлением президента США. И что в эти 50 дней она будет пытаться как-то уладить ситуацию.

Не понимая, что бывают такие случаи, когда уладить уже не получится. И, похоже, сейчас Россия как раз в таком случае. Потому что Путин перегнул палку. Переиграв не Трампа – а самого себя. Так что остается только наблюдать за тем, что будет происходить в эти 50 дней. Не на поле боя, там как раз все понятно – даже наступление на Сумщине уже захлебнулось. Никаких серьезных успехов Кремлю "на земле" уже не светит. Теперь они будут надеяться только на то, что удастся помириться с Белым домом в дипломатических кулуарах. Во что после обиженного Трампа верится, мягко говоря, не очень. Во что, мягко говоря, после обиженного Трампа верится не слишком.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США переговоры Путин Белый Дом мир политическая игра
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Ночь воздушного террора: РФ запустила более 400 дронов и ракету "Искандер-М"
16 июля 2025, 09:23
Атака на Винницу: для ликвидации масштабных пожаров задействовали спецпоезд и более 100 огнеборцев
16 июля 2025, 09:05
На Кировоградщине из пруда достали тело человека
16 июля 2025, 09:00
Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове
16 июля 2025, 08:56
Сумщина под огнем: атаковано более 30 населенных пунктов, есть погибший
16 июля 2025, 08:45
Военные моряки сбили 6 вражеских "шахедов"
16 июля 2025, 08:34
В результате российских обстрелов пострадали 8 жителей Херсонщины
16 июля 2025, 08:15
Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров: какие области под угрозой
16 июля 2025, 07:55
Российские войска атаковали Запорожье и область: ранен ребенок
16 июля 2025, 07:48
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »