Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента

Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум

Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум

фото: Pari Dukovic/National Portrait Gallery

Многие называют президента России Владимира Путина выдающимся геополитическим стратегом, намекая, что он может переиграть всех на свете. Свежее выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа свидетельствует о том, что Путин обыграл своего главного врага – самого себя.

Почему Трамп совершил такой крутой поворот

Начнем, собственно, с заявлений Трампа. Эти заявления, с одной стороны, простые и понятные, а с другой — откровенно шокирующие. Потому что то, что президент Соединенных Штатов Америки поддерживает Украину и готов предоставить ей ту или иную номенклатуру вооружения — до января 2025 года было для нас вполне привычной ситуацией. Но то, что этого президента зовут Дональд Трамп...

А между тем Трамп сказал именно такие слова. И то, что Украина получит оружие, не только оборонительного характера. И то, что он поддерживает Украину, стремящуюся к восстановлению мира. И то, что Владимир Путин его обманывает. И еще многое другое.

К примеру, о том, что через 50 дней на партнеров Российской Федерации будут наложены новые вторичные санкции, собственно, тарифы в размере 100%. Точнее, если говорить строго, эти санкции будут наложены в случае, когда россияне не остановятся и не прекратят войну – но мы понимаем, что этого не произойдет. Так что через 50 дней…

Кстати, а почему мы должны верить Дональду Трампу, который уже давал России несколько раз по несколько недель? Да потому, что во-первых, мы увидели Иран, которому Соединенные Штаты тоже давали конкретные сроки под конкретные действия. И как раз по истечении этого срока мир увидел ту самую "12-дневную войну" Израиля, апофеозом которой был удар американских стратегических бомбардировщиков B-2 по трем ядерным объектам Исламской Республики.

Мелания и Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Но атака несколько изменила в мировоззрении Дональда Трампа. Мы можем вспоминать много разных факторов, больших и маленьких, вплоть до признания самого Трампа, как на него повлияла жена (что, кстати, не является чем-то уникальным в истории). Но нигде правды – атака на Иран изменила мир и Соединенные Штаты. Изменила отношение американских властей к своей силе и возможности ее использования. Вашингтон продемонстрировал – и себе, и миру – что он может действовать жестко и эффективно.

Конечно, Россия – это не Иран. И точечными ударами по нескольким объектам войну не остановить. Даже если этот объект – бункер, в котором прячется Владимир Путин. Но важно не следствие ударов, а сам факт их, самая готовность Соединенных Штатов Америки к резким действиям.

Именно поэтому сейчас, после иранского кейса, к словам Дональда Трампа следует относиться несколько иначе, чем раньше. Ибо он – попробовал роль мирового жандарма. И ему, похоже, эта роль понравилась. Причем как это покажется кому-то парадоксальным, именно этот удар приблизил Трампа к Нобелевской премии мира.

Но есть еще один фактор и еще один политик, приложившийся к такому радикально-кардинальному изменению риторики хозяина Белого дома. Это известный политик, президент одной из воюющих стран, и зовут его Владимир. Владимир Путин.

В чем главная ошибка Путина

Россияне в общем-то, Кремль в частности и конкретно сам Путин неоднократно были пойманы на том, что они в принципе не понимают такого понятия, как компромисс. А когда их оппоненты или вообще персонажи, общающиеся с ними в тех или иных вопросах, проявляют свою готовность к компромиссу – россияне (и Путин здесь просто эталонный пример русской натуры, "загадочной русской души") воспринимают это как слабость. Не как мудрость, не как стратегическое видение ситуации, а готовность капитулировать.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Именно поэтому Путин и играл все это время, с момента инаугурации Трампа, у некоего классического русского бандита, пытающегося "развести лоха", извините за сленг. "Лохом" он, конечно, считал именно Дональда Трампа. Все те шаги и сигналы, которые – на недовольство Украины – Трамп посылал Путину, тот воспринимал именно как слабость и готовность к капитуляции, то есть отказ от поддержки нашего государства.

Более того. Путин не просто демонстрировал свое превосходство и превосходство над американским коллегой – он еще и откровенно стегался с него, заявляя на публике о том, что, мол, надо бы переговорить с Трампом, потому что, мол, обидится. Если вы видели российские криминальные сериалы 90-00-х, то вы видели там эту модель поведения, модель издевательства над оппонентом.

А потом была еще и та атака на Украину, на Киев, сразу после последнего разговора с Трампом. И тут уже американского президента, будем называть вещи своими именами, задело на личном уровне. Он понял, что из него делают всепланетное посмешище. Из него, этого самоуверенного, тщеславного босса. И кто? Региональный лидер, прячущийся в бункер. Даже не обладатель Китая, которого Трамп готов признавать равным себе.

Зачем на публику выпустили Медведева

Тут Путин обыграл сам себя. Решив, что он сможет безлимитно издеваться с Трампа. А уже через полгода выяснилось, что – не сможет. Что у каждого есть тот "болевой порог", за которым – уже совсем другая реакция. И другие последствия.

Кстати, уже есть первый сигнал о том, что в Москве поняли, до чего доигрались. Это слова Дмитрия Медведева. Как мы знаем, этот алкохолоп Путина в своем Telegram-канале частенько отмечается резкими заявлениями – за которыми ничего не стоит. Вспомним только его ядерные пугалки. А тут он говорит, что в России заявление Трампа просто "не заметили". Подходя к словам Медведева с традиционным шифровальным ключом, мы видим что? Мы видим, что российские власти обеспокоены, если не напуганы заявлением президента США. И что в эти 50 дней она будет пытаться как-то уладить ситуацию.

Не понимая, что бывают такие случаи, когда уладить уже не получится. И, похоже, сейчас Россия как раз в таком случае. Потому что Путин перегнул палку. Переиграв не Трампа – а самого себя. Так что остается только наблюдать за тем, что будет происходить в эти 50 дней. Не на поле боя, там как раз все понятно – даже наступление на Сумщине уже захлебнулось. Никаких серьезных успехов Кремлю "на земле" уже не светит. Теперь они будут надеяться только на то, что удастся помириться с Белым домом в дипломатических кулуарах. Во что после обиженного Трампа верится, мягко говоря, не очень. Во что, мягко говоря, после обиженного Трампа верится не слишком.