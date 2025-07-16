Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Многие называют президента России Владимира Путина выдающимся геополитическим стратегом, намекая, что он может переиграть всех на свете. Свежее выступление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа свидетельствует о том, что Путин обыграл своего главного врага – самого себя.
Почему Трамп совершил такой крутой поворот
Начнем, собственно, с заявлений Трампа. Эти заявления, с одной стороны, простые и понятные, а с другой — откровенно шокирующие. Потому что то, что президент Соединенных Штатов Америки поддерживает Украину и готов предоставить ей ту или иную номенклатуру вооружения — до января 2025 года было для нас вполне привычной ситуацией. Но то, что этого президента зовут Дональд Трамп...
А между тем Трамп сказал именно такие слова. И то, что Украина получит оружие, не только оборонительного характера. И то, что он поддерживает Украину, стремящуюся к восстановлению мира. И то, что Владимир Путин его обманывает. И еще многое другое.
К примеру, о том, что через 50 дней на партнеров Российской Федерации будут наложены новые вторичные санкции, собственно, тарифы в размере 100%. Точнее, если говорить строго, эти санкции будут наложены в случае, когда россияне не остановятся и не прекратят войну – но мы понимаем, что этого не произойдет. Так что через 50 дней…
Кстати, а почему мы должны верить Дональду Трампу, который уже давал России несколько раз по несколько недель? Да потому, что во-первых, мы увидели Иран, которому Соединенные Штаты тоже давали конкретные сроки под конкретные действия. И как раз по истечении этого срока мир увидел ту самую "12-дневную войну" Израиля, апофеозом которой был удар американских стратегических бомбардировщиков B-2 по трем ядерным объектам Исламской Республики.
Но атака несколько изменила в мировоззрении Дональда Трампа. Мы можем вспоминать много разных факторов, больших и маленьких, вплоть до признания самого Трампа, как на него повлияла жена (что, кстати, не является чем-то уникальным в истории). Но нигде правды – атака на Иран изменила мир и Соединенные Штаты. Изменила отношение американских властей к своей силе и возможности ее использования. Вашингтон продемонстрировал – и себе, и миру – что он может действовать жестко и эффективно.
Конечно, Россия – это не Иран. И точечными ударами по нескольким объектам войну не остановить. Даже если этот объект – бункер, в котором прячется Владимир Путин. Но важно не следствие ударов, а сам факт их, самая готовность Соединенных Штатов Америки к резким действиям.
Именно поэтому сейчас, после иранского кейса, к словам Дональда Трампа следует относиться несколько иначе, чем раньше. Ибо он – попробовал роль мирового жандарма. И ему, похоже, эта роль понравилась. Причем как это покажется кому-то парадоксальным, именно этот удар приблизил Трампа к Нобелевской премии мира.
Но есть еще один фактор и еще один политик, приложившийся к такому радикально-кардинальному изменению риторики хозяина Белого дома. Это известный политик, президент одной из воюющих стран, и зовут его Владимир. Владимир Путин.
В чем главная ошибка Путина
Россияне в общем-то, Кремль в частности и конкретно сам Путин неоднократно были пойманы на том, что они в принципе не понимают такого понятия, как компромисс. А когда их оппоненты или вообще персонажи, общающиеся с ними в тех или иных вопросах, проявляют свою готовность к компромиссу – россияне (и Путин здесь просто эталонный пример русской натуры, "загадочной русской души") воспринимают это как слабость. Не как мудрость, не как стратегическое видение ситуации, а готовность капитулировать.
Именно поэтому Путин и играл все это время, с момента инаугурации Трампа, у некоего классического русского бандита, пытающегося "развести лоха", извините за сленг. "Лохом" он, конечно, считал именно Дональда Трампа. Все те шаги и сигналы, которые – на недовольство Украины – Трамп посылал Путину, тот воспринимал именно как слабость и готовность к капитуляции, то есть отказ от поддержки нашего государства.
Более того. Путин не просто демонстрировал свое превосходство и превосходство над американским коллегой – он еще и откровенно стегался с него, заявляя на публике о том, что, мол, надо бы переговорить с Трампом, потому что, мол, обидится. Если вы видели российские криминальные сериалы 90-00-х, то вы видели там эту модель поведения, модель издевательства над оппонентом.
А потом была еще и та атака на Украину, на Киев, сразу после последнего разговора с Трампом. И тут уже американского президента, будем называть вещи своими именами, задело на личном уровне. Он понял, что из него делают всепланетное посмешище. Из него, этого самоуверенного, тщеславного босса. И кто? Региональный лидер, прячущийся в бункер. Даже не обладатель Китая, которого Трамп готов признавать равным себе.
Зачем на публику выпустили Медведева
Тут Путин обыграл сам себя. Решив, что он сможет безлимитно издеваться с Трампа. А уже через полгода выяснилось, что – не сможет. Что у каждого есть тот "болевой порог", за которым – уже совсем другая реакция. И другие последствия.
Кстати, уже есть первый сигнал о том, что в Москве поняли, до чего доигрались. Это слова Дмитрия Медведева. Как мы знаем, этот алкохолоп Путина в своем Telegram-канале частенько отмечается резкими заявлениями – за которыми ничего не стоит. Вспомним только его ядерные пугалки. А тут он говорит, что в России заявление Трампа просто "не заметили". Подходя к словам Медведева с традиционным шифровальным ключом, мы видим что? Мы видим, что российские власти обеспокоены, если не напуганы заявлением президента США. И что в эти 50 дней она будет пытаться как-то уладить ситуацию.
Не понимая, что бывают такие случаи, когда уладить уже не получится. И, похоже, сейчас Россия как раз в таком случае. Потому что Путин перегнул палку. Переиграв не Трампа – а самого себя. Так что остается только наблюдать за тем, что будет происходить в эти 50 дней. Не на поле боя, там как раз все понятно – даже наступление на Сумщине уже захлебнулось. Никаких серьезных успехов Кремлю "на земле" уже не светит. Теперь они будут надеяться только на то, что удастся помириться с Белым домом в дипломатических кулуарах. Во что после обиженного Трампа верится, мягко говоря, не очень. Во что, мягко говоря, после обиженного Трампа верится не слишком.