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15 июля 2025, 08:44

Почти 5 миллионов фальшивых акцизов: на Харьковищине разоблачили подпольное производство

15 июля 2025, 08:44
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фото: Национальная полиция
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Полиция и СБУ разоблачили подпольное производство фальшивых акцизных марок в Харьковской области. Во время спецоперации правоохранители провели 12 обысков и изъяли почти 5 миллионов поддельных марок, визуально почти не отличающихся от настоящих

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники сбывали часть фальсифицированной продукции знакомым, которые использовали марки для легализации алкоголя.

Во время обысков изъято также печатное и упаковочное оборудование, технику для нанесения голограмм, компьютеры, приспособления для нарезки бумаги и другие средства, которые использовались в производстве.

Задержаны трое подозреваемых: гражданин Украины (52 года) и двое граждан Турции (28 и 35 лет) Им сообщено о подозрении. Злоумышленникам светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас все трое находятся под стражей.

Следствие устанавливает других причастных к преступной схеме, включая возможных заказчиков и каналов сбыта фальсифицированной продукции.

Напомним, на Ровенщине будут судить злоумышленников, производивших контрафактную водку в промышленных масштабах.

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