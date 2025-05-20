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20 мая 2025, 07:18

В Киевской области продавали фальсифицированный алкоголь под видом элитных брендов

20 мая 2025, 07:18
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фото: БЭБ
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Правоохранители разоблачили в Киевской области группу дельцов, наладивших реализацию фальсифицированной алкогольной продукции на территории региона

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Незаконную деятельность организовал житель Киевской области. В частном доме в городе Переяслав фигуранты разливали суррогатный алкоголь в тару разного объема, имитируя известные элитные бренды. Поддельную продукцию сбывали крупными партиями исключительно проверенным клиентам.

Во время обысков правоохранители изъяли более 1200 литров фальсифицированного алкоголя, а также тару, ароматизаторы, добавки и черновую бухгалтерию.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге накрыли нелегальное производство алкогольных напитков. Контрафакт был продан оптом и в розницу в 15 торговых объектах на территории города.

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обыск алкоголь Киевская область фальсификат БЭБ
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