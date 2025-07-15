Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 15 липня
Минулої доби, 14 липня, Сили оборони України ліквідували 1 230 військових РФ, а також знищили понад дві сотні ворожих дронів, десятки одиниць техніки та озброєння агресора
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 036 290 військових.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як штучний інтелект дозволить знищувати росіян.
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