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15 липня 2025, 11:33

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 15 липня

15 липня 2025, 11:33
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Минулої доби, 14 липня, Сили оборони України ліквідували 1 230 військових РФ, а також знищили понад дві сотні ворожих дронів, десятки одиниць техніки та озброєння агресора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 036 290 військових.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як штучний інтелект дозволить знищувати росіян.

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