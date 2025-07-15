Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 15 липня

Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного

Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом

11 липня 2025

"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить

Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна