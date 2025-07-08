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08 июля 2025, 03:40

В Украине стремительно дорожает мясо: какие сейчас цены

08 июля 2025, 03:40
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Иллюстративное фото
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В Украине продолжает дорожать мясо. Это касается, в частности, курятины, которая считается самым популярным видом мяса среди украинцев.

Об этом сообщает thepage.ua, передает RegioNews.

Если сравнивать с прошлым годом, куриное филе подорожало на 40%, а говядина — на 23,5%. Если в 2017 году на среднюю зарплату можно было купить 130 кг мяса, то теперь это либо 103 кг курятины, либо 58 кг говядины, либо 78 кг свинины.

Рост цен объясняют удорожанием кормов, электричества и топлива. В частности, повлияли трудности с логистикой. Ведь из-за военных действий предприниматели часто вынуждены искать более безопасные и одновременно длинные маршруты.

Самое дешевое мясо продают в Харькове. Там килограмм куриного филе обойдется в 200 гривен, свинины — 260 гривен, говядины — 270 гривен. Самое дорогое мясо в столице. Там килограмм куриного филе будет стартовать от 230 гривен, свинины – 380 гривен, а говядины – 395 гривен.

Напомним, в Украине подорожала сметана. Если сравнивать с ценами в прошлом году, то стоимость выросла на 25%. В настоящее время средняя стоимость около 135,58 гривны за килограмм.

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