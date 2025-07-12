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12 июля 2025, 14:15

"Остановить войну можно только силой": Зеленский после обстрелов Украины призвал партнеров к действиям

12 июля 2025, 14:15
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Фото: ОП
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Президент Украины прокомментировал произошедшие в ночь на 12 июля российские удары. По словам Зеленского, Украине нужно иметь больше ПВО

Об этом президент написал в своем блоге, передает RegioNews.

Владимир Зеленский отметил, что в ночь на 12 июля российские оккупанты избивали от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов.

Президент добавил, что более 20 ракет и большинство дронов украинские защитники уничтожили. Однако, к сожалению, были "прилеты".

"Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить сигналов. а действий, которые спасут жизнь", – говорит Владимир Зеленский.

Напомним, на Буковине в результате обстрела россиян погибли два человека. В Черновцах объявили день траура.

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