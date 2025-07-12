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12 июля 2025, 12:35

Удар по Буковине: в Черновцах объявили День траура

12 июля 2025, 12:35
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Иллюстративное фото
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Уже в воскресенье в городе будут упразднены все массовые мероприятия. При этом специальные службы продолжают работать над помощью пострадавшим.

Об этом сообщил городской голова Черновцов, передает RegioNews.

По словам Романа Климчука, воскресенье, 13 июля, в городе объявили днем траура по погибшим. Соответственно все массовые мероприятия должны будут отменены.

"Пострадавшим жителям предложили временное отселение в общежитие. Обеспечим продуктами питания, водой, средствами гигиены, оказываем медицинскую и психологическую помощь", - говорит городской голова.

Роман Климчук добавил, что сейчас уже создана специальная комиссия для обследования повреждений и оценки ущерба. Службы действуют в оперативном режиме.

Напомним, 12 июля российские войска дронами и ракетой атаковали Буковину. Известно о двух погибших. Также в больницах четыре человека в тяжелом состоянии: за их жизнь борются врачи.

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