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11 июля 2025, 11:23

В Киеве запускают систему перехвата дронов: детали о "Чистом небе"

11 июля 2025, 11:23
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фото: t.me/SJTF_Odesa
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В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских беспилотников, летящих на украинскую столицу — "Чистое небо"

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, проект предусматривает:

  • защита воздушного пространства над Киевом с помощью отечественных дронов-перехватчиков;
  • создание центра подготовки операторов, где будут обучать управление дронами;
  • формирование мобильных подразделений, которые будут дежурить в столице и в ее окрестностях;
  • координацию с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны для максимальной эффективности системы ПВО.

Бюджет программы - 260 миллионов гривен. Деньги будут направлены не только на закупку техники, но и на развитие инфраструктуры, обучение специалистов и быстрое реагирование на угрозы.

За несколько месяцев пилотного запуска в Киевской области система уже доказала эффективность - перехвачено около 550 вражеских дронов, в том числе "шахедов".

"Это не просто цифра - это сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика", - подчеркивают в столице.

Также ведется работа по привлечению внебюджетного финансирования.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы России запускать 1000 дронов в сутки.

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финансирование Киев проект ПВО российская армия дроны Чистое небо
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