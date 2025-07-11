В Киеве запускают систему перехвата дронов: детали о "Чистом небе"
В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских беспилотников, летящих на украинскую столицу — "Чистое небо"
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
По его словам, проект предусматривает:
- защита воздушного пространства над Киевом с помощью отечественных дронов-перехватчиков;
- создание центра подготовки операторов, где будут обучать управление дронами;
- формирование мобильных подразделений, которые будут дежурить в столице и в ее окрестностях;
- координацию с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны для максимальной эффективности системы ПВО.
Бюджет программы - 260 миллионов гривен. Деньги будут направлены не только на закупку техники, но и на развитие инфраструктуры, обучение специалистов и быстрое реагирование на угрозы.
За несколько месяцев пилотного запуска в Киевской области система уже доказала эффективность - перехвачено около 550 вражеских дронов, в том числе "шахедов".
"Это не просто цифра - это сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика", - подчеркивают в столице.
Также ведется работа по привлечению внебюджетного финансирования.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы России запускать 1000 дронов в сутки.