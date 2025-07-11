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11 июля 2025, 15:23

Предупреждают об опасности для пяти регионов Украины: зафиксирована подозрительная воздушная активность

11 июля 2025, 15:23
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фото: Телеграмм/Times of Ukraine: Новости | Украина
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В нескольких областях Украины зафиксирована подозрительная активность в воздушном пространстве

Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, основываясь на данные из онлайн-сервиса Flightradar24, который в режиме реального времени отслеживает полеты, передает RegioNews.

Пользователи обратили внимание на появление неизвестных воздушных объектов над территорией страны, включая Днепропетровскую, Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Одесскую области.

Аналитики воздушного мониторинга предупреждают, что в таких случаях российские войска могут совершать хаотические атаки без выбора конкретной цели. Это создает дополнительные риски для регионов, над которыми зафиксированы аномалии. По словам наблюдателей, подобное поведение врага уже неоднократно приводило к ударам по инфраструктурным объектам, жилым районам и транспортным узлам.

В этой связи жителям указанных областей советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее продумать маршруты до укрытий и следить за обновлениями из официальных источников.

Ранее сообщалось, в Киеве выросло количество пострадавших из-за российской атаки.

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