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11 июля 2025, 14:32

СБУ установила российского командира, отдавшего приказ атаковать "Трассу здоровья" в Одессе

11 июля 2025, 14:32
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Фото: СБУ
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СБУ сообщили о подозрении российскому военному. Речь идет об атаке баллистической ракетой города Одессы

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

СБУ сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны полковнику вооруженных сил РФ Евгению Ледереру. Именно он в 2024 году был командиром 12-й ракетной бригады 58-й армии Южного военного округа ВС РФ (военная часть 25788). Это подразделение имеет пункт постоянной дислокации город Моздок, Республика Северная Осетия.

В конце апреля 2024 года эта бригада находилась в аннексированном Крыму. Оттуда они обстреливали города материковой Украины. Считается, что именно Ледер отдал команду нанести удар по "Трассе здоровья". Это одна из самых посещаемых рекреационных зон в Одессе, ячейки отдыха, спорта и досуга для тысяч гражданских жителей и гостей города.

Напомним, 29 апреля 2024 г. российская баллистическая ракета, начиненная тысячами элементов (шрапнелью), разорвалась над одесским побережьем в районе 9 станции Большого фонтана. Известно, что около 40 человек получили ранения. По меньшей мере четыре человека погибли.

Также в результате атаки пострадал так называемый "замок Гарри Поттера", считавшийся резиденцией образовательного магната Сергея Кивалова. Внутри находились Сергей Кивалов и проректор одесского Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Кивалов получил ранение в бедро, проректор погиб.

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