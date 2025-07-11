В небе над Киевом заметили неизвестный самолет
Самолет заметили в небе над украинской столицей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Труха Киев.
По словам очевидцев, это может быть пассажирский или транспортный самолет.
Ранее глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук заявил, что открыть авиапространство в Украине можно будет только после снижения рисков до приемлемого по международным стандартам уровня.
Напомним, во время массированного ракетно-дронового удара по Украине в конце июня погиб пилот F-16 Максим Устименко.
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