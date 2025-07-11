13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 15:55

Завтра часть областей будет страдать от жары, а в других – дожди с грозами

11 июля 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 12 июля, самыми жаркими в Украине будут Луганщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье, часть Херсона и степная часть Крыма, здесь ожидается +33…+38 градусов.

В западных областях температура воздуха будет составлять +21…+25 градусов.

В северной части погода обещает комфортные +24…+28 градусов.

"В центральных областях в течение дня предполагается: в Винницкой области +22…+24, в Черкасской и Полтавщине +25…+29, в Кропивницком с районами +26…+30, в Днепропетровской области +30…+35 градусов", - говорится в сообщении.

В южной части в субботу температура воздуха будет составлять +30…+33 градуса, в Запорожье и в степной части Крыма столбики термометров будут колебаться в пределах +33…+37 градусов.

"Дожди с грозами пройдут 12 июля местами в западных областях, а также во второй половине дня на Сумщине, Черкасщине, Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине. На остальной территории Украины - без осадков", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается повышенный уровень пожарной опасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Жара гроза дождь
Синоптик рассказала, где завтра в Украине будет много осадков, а где будет жара до +38
10 июля 2025, 17:59
Во Львове стоянка ушла под воду из-за сильного ливня
10 июля 2025, 08:45
Редкое явление: на Львовщине очевидцы зафиксировали мощный смерч
09 июля 2025, 15:39
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Ребенок потерялся по дороге домой: в Днепре на остановке обнаружили взволнованного мальчика
11 июля 2025, 15:46
Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие
11 июля 2025, 15:25
Предупреждают об опасности для пяти регионов Украины: зафиксирована подозрительная воздушная активность
11 июля 2025, 15:23
Украину атаковали 79 дронов: зафиксировано попадание в 8 локациях
11 июля 2025, 15:21
В Харькове в гараже обнаружили большой арсенал с боеприпасами
11 июля 2025, 15:12
В Ровенском районе в результате ДТП травмировались 2 человека: что известно
11 июля 2025, 15:09
Мотосезон на Прикарпатье: за полгода – более 100 аварий, 10 погибших
11 июля 2025, 15:07
Армия пчел-киборгов: как Китай внедряет технологии в насекомых для военных целей
11 июля 2025, 14:54
На Волыни будут судить руководителя благотворительной организации, который ввозил авто под видом гуманитарной помощи и продавал
11 июля 2025, 14:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »