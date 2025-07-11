Завтра часть областей будет страдать от жары, а в других – дожди с грозами

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 12 июля, самыми жаркими в Украине будут Луганщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье, часть Херсона и степная часть Крыма, здесь ожидается +33…+38 градусов.

В западных областях температура воздуха будет составлять +21…+25 градусов.

В северной части погода обещает комфортные +24…+28 градусов.

"В центральных областях в течение дня предполагается: в Винницкой области +22…+24, в Черкасской и Полтавщине +25…+29, в Кропивницком с районами +26…+30, в Днепропетровской области +30…+35 градусов", - говорится в сообщении.

В южной части в субботу температура воздуха будет составлять +30…+33 градуса, в Запорожье и в степной части Крыма столбики термометров будут колебаться в пределах +33…+37 градусов.

"Дожди с грозами пройдут 12 июля местами в западных областях, а также во второй половине дня на Сумщине, Черкасщине, Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине. На остальной территории Украины - без осадков", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается повышенный уровень пожарной опасности.