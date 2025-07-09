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09 июля 2025, 15:39

Редкое явление: на Львовщине очевидцы зафиксировали мощный смерч

09 июля 2025, 15:39
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фото: Телеграмм/Львов Главное
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Жители Львовской области стали свидетелями еще одного бедствия - редкого смерча, поднявшегося посреди дня

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Во Львовской области зафиксировали редкое природное явление - смерч, который пронесся по населенному пункту посреди дня. Кадры погодного феномена сняли очевидцы, после чего видео начали активно распространяться в соцсетях. На видео видно характерное воронкообразное облако, вращающееся на фоне серого неба.

Метеорологи отмечают, что подобные атмосферные явления встречаются на западе Украины крайне редко, однако в последние годы стали фиксироваться чаще. Эксперты объясняют это резкими изменениями климата, в частности, чередованием жаркой погоды с мощными грозовыми фронтами.

Спасатели призывают граждан не игнорировать предупреждение о непогоде, избегать открытых пространств и не оставлять транспорт вблизи деревьев в случае грозы или шквального ветра.

Погодная нестабильность стала очередным вызовом для жителей, ежедневно живущих под угрозой воздушных атак. Ночью Львовщину снова атаковали "шахеды", а уже днем жители столкнулись с новым природным вызовом.

Ранее сообщалось, запад страны после урагана: ГСЧС обнародовала фото разрушений.

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