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10 июля 2025, 17:59

Синоптик рассказала, где завтра в Украине будет много осадков, а где будет жара до +38

10 июля 2025, 17:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу, 11 июля, в Украине ожидается контрастная погода

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра на мероприятии ожидается +18… +22 градуса, на севере температура воздуха будет +25… +29 градусов.

В центральных областях в течение дня ожидается +26… +29 градусов. В Винницкой области столбики термометров покажут только +22, а на Днепропетровщине воздух прогреется до +35 градусов.

На юге от +28 в Одесской области до +35 градусов в Запорожье и в Крыму.

Сильная жара удерживается в восточных областях, там ожидается +34… +38 градусов.

Дожди с грозами возможны в Карпатах и на Закарпатье, днем кратковременные летние ливни местами пройдут на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине. На остальной территории Украины без осадков.

Напомним, в четверг, 10 июля, в ряде регионов Украины прогнозируются стихийные метеорологические явления.

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