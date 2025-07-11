Синоптики предупреждают: 11–13 июля в Украине – опасность масштабных пожаров
В ближайшие дни в Украине ожидается повышенный уровень пожароопасности. В зоне риска – южные и центральные области
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,
передает RegioNews.
Так, 11-12 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в большинстве регионов, за исключением западных, большинства северных, Винницкой и Запорожской областей.
13 июля пожароопасная ситуация сохранится в южной, центральной и Киевской областях.
ГСЧС призывает граждан быть особенно осторожными с огнем на открытой местности, не курить сухую траву и не разжигать костры в лесах.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 11 июля в Украине ожидается контрастная погода.
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