"Резерв+" временно не работает: что говорят в Минобороны
В четверг, 26 июня, у "Резерв+" произошел технический сбой. Пользователи мобильного приложения столкнулись с проблемами при попытке входа в систему
Об этом сообщает RegioNews.
При попытке авторизации появляется сообщение: "У нас техническая проблема. Извините. Попробуйте еще раз."
Министерство обороны Украины подтвердило перебои в работе приложения и заверило, что специалисты уже работают над устранением неисправности.
"Ожидаем, что в течение нескольких часов система стабилизируется. В случае необходимости рекомендуем пользователям воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа", - сообщили в Минобороны.
"Резерв+" - украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Официальный запуск состоялся 18 мая 2024 для платформ Android и iOS.
Благодаря ему призывники, военнообязанные и резервисты могут обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.
Напомним, в Украине разоблачили масштабную схему продажи фейковых документов из-за поддельных приложений "Резерв+" и "Дия".