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26 июня 2025, 10:28

"Резерв+" временно не работает: что говорят в Минобороны

26 июня 2025, 10:28
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 26 июня, у "Резерв+" произошел технический сбой. Пользователи мобильного приложения столкнулись с проблемами при попытке входа в систему

Об этом сообщает RegioNews.

При попытке авторизации появляется сообщение: "У нас техническая проблема. Извините. Попробуйте еще раз."

Министерство обороны Украины подтвердило перебои в работе приложения и заверило, что специалисты уже работают над устранением неисправности.

"Ожидаем, что в течение нескольких часов система стабилизируется. В случае необходимости рекомендуем пользователям воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа", - сообщили в Минобороны.

"Резерв+" - украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Официальный запуск состоялся 18 мая 2024 для платформ Android и iOS.

Благодаря ему призывники, военнообязанные и резервисты могут обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Напомним, в Украине разоблачили масштабную схему продажи фейковых документов из-за поддельных приложений "Резерв+" и "Дия".

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Украина война Минобороны мобилизация Резерв+ технический сбой документы
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