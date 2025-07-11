Народному депутату повідомлено про підозру у шахрайстві на десятки мільйонів гривень

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Правоохоронці повідомив про нову підозру чинному народному депутату України. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ з території Білорусі.

Відомо, що народний депутат використав свої особисті політичні та економічні зв’язки у Білорусі для оборудок з постачанням білоруських мінеральних добрив в Україну.

Українське підприємство сплатило кошти за міндобрива, але білоруська сторона затягувала виконання зобов’язань. Загальна сума договору склала 14,5 млн грн.

"Опинившись у залежності від дій депутата та намагаючись отримати вже раніше оплачену продукцію, українське підприємство було змушене погодитися на його умови, укласти відповідний договір і здійснити додаткову оплату послуг", - йдеться у повідомленні.

Отримані кошти – 14,5 млн грн, нардеп використав для придбання трьох автомобілів преміумкласу.

Правоохоронці повідомили народному депутату України про нову підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт.