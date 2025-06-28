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28 июня 2025, 02:25

Удорожание яблок не останавливается: сколько теперь платить за килограмм

28 июня 2025, 02:25
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Иллюстративное фото
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В Украине продолжают стремительно дорожать яблоки. На некоторые сорта стоимость выросла более чем на 140%

Об этом сообщает agronews.ua, передает RegioNews.

В мае яблоки в Украине подорожали и установили новый ценовой максимум. Если в апреле средняя стоимость была 49,94 грн, то в мае это 52,99 грн. То есть, только за месяц ценники выросли более чем на 12%.

Особенно выросла цена на яблоки сорта Айдаред. В апреле 2025 этот сорт можно было приобрести в среднем за 50,96 гривны за килограмм. Однако в мае средняя стоимость составила около 69,90 гривны. За месяц этот рост примерно на 37%.

Напомним, в мае производители промышленных товаров подняли цены в среднем на 28,9% по сравнению с прошлым годом. Если говорить о пищевой промышленности, то цены выросли на 21,9%.

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