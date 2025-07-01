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На украинском рынке начала появляться голубика. Вот только цены значительно выше, чем были в прошлом году

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

25-26 июня в Украине начался сезон сбора голубики. Это на неделю позже прошлогоднего. Причиной стала прохладная погода в начале лета. Это повлияло, в том числе, и на цены.

К примеру, на львовском рынке "Шувар" 27 июня популярную ягоду продавали за 380-450 гривен за килограмм. При этом на киевском рынке "Столичный" цены доходили до 500 гривен за килограмм. Одним из самых высоких показателей была цена на одесском рынке "Начало" - 480 гривен за килограмм.

В прошлом году первые партии голубики продавались за 200-350 гривен за килограмм. То есть почти вдвое дешевле, чем в этом году.

Эксперты объясняют это тем, что предложение ограничено, но спрос остается высоким. Хотя есть шанс, что с началом массового сбора ягоды в первые дни июля произойдет падение цен.

Напомним, ранее на украинском рынке появились ранние арбузы. По состоянию на конец июня на оптовом рынке во Львове стоимость килограмма составляла 35 гривен. При этом специалисты предполагают, что не стоит ждать падения цен.