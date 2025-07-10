Синоптики предупреждают о сильных дождях: где будет бушевать непогода
В четверг, 10 июля, в ряде регионов Украины прогнозируются стихийные метеорологические явления
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,
передает RegioNews .
В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях ожидаются сильные дожди с количеством осадков от 15 до 30 мм, а также грозы. Здесь объявлен уровень опасности — желтый.
В то же время в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях прогнозируют сильные дожди с количеством осадков от 40 до 80 мм.
Местные власти призывают жителей быть внимательными, осторожными на дорогах и соблюдать рекомендации спасательных служб.
Напомним, на Львовщине очевидцы зафиксировали мощный смерч. Метеорологи отмечают, что подобные атмосферные явления случаются на западе Украины крайне редко, но в последние годы стали фиксироваться чаще.