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08 июля 2025, 12:49

Запад страны после урагана: ГСЧС обнародовала фото разрушений

08 июля 2025, 12:49
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фото: ГСЧС Волыни
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Непогода в Украине повлекла за собой значительные разрушения, десятки спасателей работают над устранением ее последствий. Сильный ветер, грозы, град и ливни нанесли ущерб на Львовщине, Волыни, Закарпатье, Буковине, Прикарпатье, а также в Винницкой, Тернопольской и Ровенской областях

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Во многих населенных пунктах спасатели расчищают дороги от сваленных деревьев, устраняют обрывы линий электропередач, ремонтируют поврежденные крыши.

Закарпатье: в селе Бадов повреждено более 50 крыш, также проведено 20 выездов — убрано 22 дерева, упавших на дороги, электросети и подворья.

Волынь: в Ковельском, Луцком и Владимирском районах работало более 40 спасателей, привлечено 11 единиц техники. Деревья убирали с дорог и улиц для восстановления безопасного движения.

Черновицкая область: повреждено более 1400 м² кровель домов, предприятий и админзданий. Деревья падали на автодороги, автомобили и дома. Задействован 41 спасатель и 11 единиц техники.

Прикарпатье: 12 выездов спасателей, из них 10 – на уборку сваленных деревьев. В центре города сорвало письмо кровли, упавшее на проезжую часть.

Львовщина: ураганы повалили деревья в городах и селах, которые перекрыли дороги и повредили частное имущество.

Во многих общинах работы продолжаются.

Напомним, из-за непогоды более 700 населенных пунктов остались без света.

Ранее сообщалось, что во вторник, 8 июля, в западных регионах Украины ожидаются грозы. Во второй половине дня возможны град и шквалы скоростью 15–20 м/с.

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