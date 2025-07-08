Запад страны после урагана: ГСЧС обнародовала фото разрушений

фото: ГСЧС Волыни

Непогода в Украине повлекла за собой значительные разрушения, десятки спасателей работают над устранением ее последствий. Сильный ветер, грозы, град и ливни нанесли ущерб на Львовщине, Волыни, Закарпатье, Буковине, Прикарпатье, а также в Винницкой, Тернопольской и Ровенской областях

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Во многих населенных пунктах спасатели расчищают дороги от сваленных деревьев, устраняют обрывы линий электропередач, ремонтируют поврежденные крыши.

Закарпатье: в селе Бадов повреждено более 50 крыш, также проведено 20 выездов — убрано 22 дерева, упавших на дороги, электросети и подворья.

Волынь: в Ковельском, Луцком и Владимирском районах работало более 40 спасателей, привлечено 11 единиц техники. Деревья убирали с дорог и улиц для восстановления безопасного движения.

Черновицкая область: повреждено более 1400 м² кровель домов, предприятий и админзданий. Деревья падали на автодороги, автомобили и дома. Задействован 41 спасатель и 11 единиц техники.

Прикарпатье: 12 выездов спасателей, из них 10 – на уборку сваленных деревьев. В центре города сорвало письмо кровли, упавшее на проезжую часть.

Львовщина: ураганы повалили деревья в городах и селах, которые перекрыли дороги и повредили частное имущество.

Во многих общинах работы продолжаются.

Напомним, из-за непогоды более 700 населенных пунктов остались без света.

Ранее сообщалось, что во вторник, 8 июля, в западных регионах Украины ожидаются грозы. Во второй половине дня возможны град и шквалы скоростью 15–20 м/с.