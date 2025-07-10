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10 липня 2025, 17:59

Синоптик розповіла, де завтра в Україні буде багато опадів, а де буде спека до +38

10 липня 2025, 17:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У п’ятницю, 11 липня в Україні очікується контрастна погода

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра на заході очікується +18…+22 градуси, на півночі температура повітря становитиме +25…+29 градусів.

У центральних областях протягом дня очікується +26…+29 градусів. На Вінниччині стовпчики термометрів покажуть лише +22, а на Дніпропетровщині повітря прогріється до +35 градусів.

На півдні від +28 на Одещині до +35 градусів на Запоріжжі та в Криму.

Сильна спека втримується у східних областях, там очікується +34…+38 градусів.

Дощі з грозами ймовірні у Карпатах та на Закарпатті, вдень короткочасні літні зливи місцями пройдуть на Сумщині, Харківщині, Полтавщині. На решті території України без опадів.

Нагадаємо, у четвер, 10 липня, в низці регіонів України прогнозуються стихійні метеорологічні явища.

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