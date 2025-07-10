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Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще шесть человек, подозреваемых в выполнении поджогов по заказу российских спецслужб в разных регионах страны. Злоумышленники устраивали пожары на автомобилях Вооруженных сил, объектах энергетической инфраструктуры Укрзализныци и почтовых отделениях.

По данным следствия, все задержанные были завербованы через Telegram-каналы, предлагавшие "легкие заработки". В частности, в Киевской области сотрудники СБУ задержали 33-летнего переселенца из Луганщины, который поджег два военных автомобиля. В Тернопольской области разоблачили 19-летнего безработного, который уничтожил релейный шкаф на железнодорожном пути и планировал теракт против украинских военных. Его задержали еще на стадии подготовки, когда он приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства.

В Сумской области правоохранители задержали 19-летнего жителя Шостки, который поджег два внедорожника ВСУ и пытался уничтожить еще один служебный автомобиль. На Закарпатье арестовали 22-летнего жителя Тячевского района, повлекший возгорание почтового отделения и релейного шкафа местного филиала Укрзализныци. В Одессе разоблачили 13-летнюю школьницу и ее мать, которые по заказу ФСБ подожгли релейный шкаф и эвакуационный автомобиль ВСУ.

Во время обысков у фигурантов изъяли компоненты для изготовления легковоспламеняющихся смесей, одежду и телефоны с поличным. Задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за диверсию в условиях военного положения, подготовку к террористическому акту, препятствование деятельности ВСУ и умышленное повреждение имущества путем поджога. Им грозит пожизненное заключение без права на внесение залога. Вопрос привлечения несовершеннолетней фигурантки из Одессы решается.

Операция проходила в Киеве и пяти областях Украины при участии СБУ, Нацполиции и процессуального руководства соответствующих прокуратур.

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