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В столице зафиксирован воздушный объект, который может быть имитатором БПЛА

Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Во второй половине дня 10 июля наблюдатели мониторинговых ресурсов зафиксировали движение неустановленного объекта в направлении Киева. По предварительным данным, речь идет о воздушном объекте, похожем на пулю-имитатор беспилотника.

Официальные источники пока не подтверждают, что объект представляет прямую угрозу, однако призывают жителей столицы сохранять бдительность. При объявлении воздушной тревоги следует немедленно пройти до ближайшего укрытия и оставаться там до официального разрешения покинуть его.

Такие воздушные угрозы не редкость в условиях полномасштабной войны. Подобные инциденты уже случались в других регионах Украины, где обнаруживали или сбивали шаровые объекты, имитирующие беспилотные летательные аппараты.

Напомним, Россия выпустила по Украине ракету с имитатором ядерной боевой части: что это значит.