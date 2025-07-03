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В Харькове мужчина решил самостоятельно наказать вора на рынке. Однако в результате за этот самосуд реальный приговор получил именно он

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В марте 2025 года мужчина примотал другого посетителя Конного рынка к столбу. Это произошло потому, что он решил, что этот человек украл мешок лука. Поэтому он решил "проучить вора". Видео с унижением он опубликовал в Интернете.

Потерпевший испытал моральные страдания. В частности, чувство унижения и страха. Обвиняемый все же раскаялся за свой поступок, и суд учел: ему назначили три года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Напомним, в Одесской области другой мужчина тоже решил отомстить. Он из-за оскорбления поджег автобус и грузовик односельчанина.