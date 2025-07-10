Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink
Украина станет первой европейской страной, предложящей услуги мобильной связи Starlink
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.
По словам генерального директора "Киевстара" Александра Комарова, уже начались полевые испытания в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года по Space X.
Связь будет передаваться через спутники, оснащенные модемами. Они будут функционировать как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.
"Вероятно, в начале 2026 года, давайте подстраховаемся, во втором квартале 2026 года мы сможем предложить мобильную спутниковую широкополосную передачу данных... и голоса", - добавил директор "Киевстара".
Напомним, в начале июля во Львове была запущена связь 5G.
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
Хотел убить свидетелей и предлагал $1 млн взятки: подозрение получил сын лидера ОПГ с Днепропетровщины
10 июля 2025, 14:20Стали известны подробности смертельного ДТП в Тернопольской области, в котором погибли четыре человека
10 июля 2025, 14:16Глава ЦПК Шабунин заявил о переводе в боевую бригаду из-за критики властей
10 июля 2025, 14:01РФ изменила тактику запуска ракет: почему ПВО и радары не зафиксировали пуски с Ту-95
10 июля 2025, 13:58Набросился с кулаками, а затем задушил: в Черкасской области убили 40-летнюю женщину
10 июля 2025, 13:40Стрельба в центре Сум: ранен мужчина, нападающий разыскивается
10 июля 2025, 13:39В Днепропетровской области 2-летний ребенок выпал из окна пятиэтажки
10 июля 2025, 13:24Обновление правительства откладывается: когда ожидается перезагрузка
10 июля 2025, 13:17Киеву грозит неизвестный беспилотник – на подлете вероятно воздушный шар-имитатор
10 июля 2025, 13:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте