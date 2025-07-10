Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

По словам генерального директора "Киевстара" Александра Комарова, уже начались полевые испытания в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года по Space X.

Связь будет передаваться через спутники, оснащенные модемами. Они будут функционировать как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

"Вероятно, в начале 2026 года, давайте подстраховаемся, во втором квартале 2026 года мы сможем предложить мобильную спутниковую широкополосную передачу данных... и голоса", - добавил директор "Киевстара".

Напомним, в начале июля во Львове была запущена связь 5G.