05:05  19 июня
В Молдову в ластах: на Виннитчине задержали двух уклонистов
03:40  19 июня
Украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов
00:05  19 июня
В Днепре появился уникальный мурал: в чем его особенность
UA | RU
UA | RU
19 июня 2025, 06:00

Не хуже ChatGPT: в Украине появится собственный искусственный интеллект

19 июня 2025, 06:00
Читайте також українською мовою
Фото: Минцифры
Читайте також
українською мовою

Министерство цифровой трансформации анонсировало украинский искусственный интеллект. Главная идея – это обучение

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews .

По словам Михаила Федорова, наше государство уже приступило к разработке большой языковой модели искусственного интеллекта. Это называли "национальным аналогом ChatGPT". По мнению Федорова, этот проект может стать фундаментом развития новых AI-продуктов, появления стартапов, привлечения инвестиций и роста экономики.

Идея украинского LLM заключается в обучении. То есть, ИИ будет учитывать язык, истории контекст.

"Модель будет лучше понимать наш язык, историю и контекст, чем любой западный аналог. Это не просто технология – это шаг к цифровой независимости", - считает министр. Первую версию этой модели следует ожидать уже к концу 2025 года. Доступ получат государственные учреждения, университеты и общественные организации.

Напомним, ранее появился результат опроса, согласно которому 63% украинцев не используют искусственный интеллект. Любопытно, что 12% из них даже не слышали о нем. По данным специалистов, чаще применяют ШИ-инструменты в быту и на работе. Среди них 23% респондентов являются активными пользователями, а среди женщин только 13%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Минцифры искусственный интеллект
В июне в "Дие" появится ИИ-ассистент: какие функции будет выполнять
21 мая 2025, 15:57
Цифровое образование: приложение "Мрия" заработает в каждой украинской школе
07 апреля 2025, 15:53
ИИ заберет работу у 40% людей, – ООН
05 апреля 2025, 02:20
Все новости »
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"
19 июня 2025, 07:07
На Закарпатье 16-летний мотоциклист врезался в мостик: погиб несовершеннолетний пассажир
19 июня 2025, 06:15
В Донецкой области украинские воины оставили оккупантов без связи
19 июня 2025, 05:45
В России детей зовут работать на оборонные заводы: предлагают делать дроны Шахед вместо летней подработки
19 июня 2025, 05:20
В Молдову в ластах: на Виннитчине задержали двух уклонистов
19 июня 2025, 05:05
В Николаеве пьяный водитель вызвал двойное ДТП
19 июня 2025, 04:40
Ведущая Маша Ефросинина объяснила, почему она не уехала за границу
19 июня 2025, 04:20
ВСУ уничтожили почти 20 тысяч единиц автотехники россиян, — Сырский
19 июня 2025, 04:00
Украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов
19 июня 2025, 03:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »