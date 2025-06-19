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Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews .

По словам Михаила Федорова, наше государство уже приступило к разработке большой языковой модели искусственного интеллекта. Это называли "национальным аналогом ChatGPT". По мнению Федорова, этот проект может стать фундаментом развития новых AI-продуктов, появления стартапов, привлечения инвестиций и роста экономики.

Идея украинского LLM заключается в обучении. То есть, ИИ будет учитывать язык, истории контекст.

"Модель будет лучше понимать наш язык, историю и контекст, чем любой западный аналог. Это не просто технология – это шаг к цифровой независимости", - считает министр. Первую версию этой модели следует ожидать уже к концу 2025 года. Доступ получат государственные учреждения, университеты и общественные организации.

Напомним, ранее появился результат опроса, согласно которому 63% украинцев не используют искусственный интеллект. Любопытно, что 12% из них даже не слышали о нем. По данным специалистов, чаще применяют ШИ-инструменты в быту и на работе. Среди них 23% респондентов являются активными пользователями, а среди женщин только 13%.