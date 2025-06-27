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Сериал о хакерах и шпионах на войне получил награду за ленту. Проект рассказывает о том, как инструментом войны стала дезинформация и цифровые атаки

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Документальный сериал "Никто этого не видит" (Niemand die het ziet) получил награду Нидерландской гильдии режиссеров. Это геополитический триллер, рассказывающий о новой реальности, где солдатами в войне также становятся хакеры и шпионы. Сериал следит за разными героями: в Нидерландах, Украине, Тайване и Брюсселе.

Украине было уделено особое внимание, поскольку она стала "передовой лабораторией гибридной войны". В эпизоде об Украине показали работу редакции Украинской правды в условиях блекаута (осенью 2022 года). Известно, что съемки продолжались несколько месяцев. Один из эпизодов был снят в Буче.

Премьера сериала прошла в январе 2024 года на голландском телеканале NPO 2.

Напомним, в Днепре стартовали съемки документального короткометражного фильма "Воины света: художники". Лента расскажет об ушедших на фронт украинских артистах. Это, в частности, актеры, художники, музыканты, которые сейчас служат в армии.