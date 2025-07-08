Эксдиректор и бухгалтер известного украинского авиаперевозчика подозреваются в уклонении от уплаты налогов
На неуплате налогов разоблачено эксуправление компании-авиаперевозчика, им сообщено о подозрениях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика, которую связывают с известным украинским бизнесменом, в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 344 млн грн, то есть – в особо крупных размерах, и внесении заведомо ложных сведений в 2 ст.2. 28 ч. 1 ст.
"Продолжается досудебное расследование, которое осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины. Проводятся следственные (розыскные) и другие процессуальные действия для установления других соучастников", - сообщили в ведомстве.
Ранее в рамках этого уголовного производства по ходатайству прокуроров суд наложил арест на 7 самолетов Boeing 737 и Embraer E 190, которые были предметом лизинга согласно указанным договорам.
Напомним, украинская компания не уплатила почти 9 млн грн налогов при поставке продуктов питания для Нацгвардии.