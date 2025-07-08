Ексдиректора та бухгалтера відомого українського авіаперевізника підозрюють в ухиленні від сплати податків

фото: Офіс Генерального прокурора

На несплаті податків викрито екскерівництво компанії-авіаперевізника, їм повідомлено про підозри

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці повідомили про підозру екс-директору та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника, яку пов’язують з відомим українським бізнесменом, в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 344 млн грн, тобто – в особливо великих розмірах, та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

"Триває досудове розслідування, яке здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України. Проводяться слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з метою встановлення інших співучасників", - повідомили у відомстві.

Раніше у межах цього кримінального провадження за клопотанням прокурорів судом накладено арешт на 7 літаків Boeing 737 та Embraer E 190, які були предметом лізингу згідно вказаних договорів.

Нагадаємо, українська компанія не сплатила майже 9 млн грн податків під час постачання продуктів харчування для Нацгвардії.