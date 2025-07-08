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Следствие продолжается, объявлены подозрения еще 22 сотрудникам колонии в Донецкой области, причастным к жестоким пыткам пленных

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Следователи Национальной полиции объявили о подозрении еще 22 сотрудникам "Калининской исправительной колонии" в Донецкой области, которые участвовали в пытках украинских военнопленных и гражданских заложников.

Работники колонии под видом "охраны порядка" регулярно прибегали к пыткам, физическим избиениям, психологическому насилию и унижениям достоинства удерживаемых. Пленных заставляли выполнять унизительные приказы, петь гимн России и так называемые "патриотические" песни окупантов. Любое "нарушение" или неповиновение каралось ударами руками, ногами, резиновыми палками или металлическими предметами, что часто приводило к серьезным травмам и длительным страданиям.

Следователи сообщили о подозрении 37 лицам, причастным к этим преступлениям. Материалы по шести руководителям колонии уже переданы в суд. Работа по установлению других участников преступной группировки продолжается: согласно последним данным, в колонии работало более восьмидесяти сотрудников, которые могли быть причастны к преступной деятельности.

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