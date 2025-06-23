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В Харькове вынесли приговор 22-летней женщине, пытавшейся продать свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов США

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

За попытку торговли людьми Салтовский районный суд назначил ей 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следствие установило, что девочка родилась 1 декабря 2024 года. Уже через месяц после родов ее мать решила избавиться от младенца. Она предложила знакомой купить ребенка за 20 тысяч долларов США. Встреча для передачи денег и ребенка прошла 12 февраля 2025 года. Именно во время "расчета" женщину задержали правоохранительные органы.

Обвиняемая признала вину полностью. Рассмотрение дела проходило по статье 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Суд также учел обстоятельства дела и данные о личности подсудимой.

Приговор вступает в силу не сразу - его можно обжаловать в апелляционном порядке. Ранее Киевский районный суд Харькова избрал для женщины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 900 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, $30 тысяч за продажу младенца в Сумах: горе-матери избрали меру пресечения.