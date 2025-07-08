Новая угроза: мониторы сообщают о зафиксированных пусках БПЛА в сторону Украины
Около 12 часов дня специалисты по мониторингу воздушного пространства зафиксировали пуски беспилотников в направлении Украины
Информация об этом обнародована в публичных мониторинговых источниках, отслеживающих воздушную активность на границах, передает RegioNews.
Пуски дронов в дневное время свидетельствуют об изменении тактики врага. Ранее большинство атак фиксировались ночью, но в последнее время наблюдается тенденция к запускам и в светлое время суток.
В связи с этим жителей просят быть внимательными к сообщениям от органов власти и сил ПВО, а также не игнорировать возможные уведомления об опасности.
Напомним, Буданов назвал максимальное количество дронов, которые Россия способна запустить за раз.
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