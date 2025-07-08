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08 июля 2025, 12:25

Украина атаковала завод в Подмосковье, производящий боеприпасы для "шахедов"

08 июля 2025, 12:25
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 7 июля Силы обороны Украины поразили Краснозаводский химический завод в Московской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что завод производит пиротехнические средства, боеприпасы и термобарические боевые части для БпЛА типа "Shahed".

Спецоперацию провели Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводска и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах. Результаты огневого поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 5 июля ВСУ атаковали российский завод в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, производящий антенны для "шахедов" и КАБов.

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РФ война ВСУ Генштаб Боеприпасы Завод БПЛА атака потери россиян Силы беспилотных систем
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