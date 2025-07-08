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08 июля 2025, 08:05

Непогода накроет запад Украины: синоптики предупреждают о грозах, граде и ливнях

08 июля 2025, 08:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник, 8 июля, в западных регионах Украины ожидаются грозы. Во второй половине дня возможны град и шквалы скоростью 15–20 м/с

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,
передает RegioNews.

На территории Закарпатья и Прикарпатья прогнозируются дожди.

В этой связи синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Как известно, на большей части территории Украины 8 июля ожидается жаркая погода.

Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз на лето 2025 года.

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