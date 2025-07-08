Непогода накроет запад Украины: синоптики предупреждают о грозах, граде и ливнях
Во вторник, 8 июля, в западных регионах Украины ожидаются грозы. Во второй половине дня возможны град и шквалы скоростью 15–20 м/с
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,
передает RegioNews.
На территории Закарпатья и Прикарпатья прогнозируются дожди.
В этой связи синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
Как известно, на большей части территории Украины 8 июля ожидается жаркая погода.
Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз на лето 2025 года.
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