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12 мая 2025, 23:55

Температура выше, а дождей – меньше: синоптик предупредил о погоде на лето 2025 года

12 мая 2025, 23:55
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Синоптик рассказал, какая ожидается погода летом. По его словам, это будет тенденция последних лет, когда температура воздуха возрастает

Об этом сообщает Телеграф, передает RegioNews.

Руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что лето 2025 ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями. Прогнозируется, что температура летом будет на 2 градуса выше нормы. При этом осадков будет меньше.

Синоптик обратил внимание, что за последние 30 лет средние летние температуры выросли на 1,6 градуса. В то же время стало больше почти вдвое дней, когда температура превышает 30-35 градусов тепла.

Напомним, что 25 апреля в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Столбики термометров показали 27,4 градуса тепла. Это на 0,4 градуса выше, чем в тот же день в 1950 году.

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